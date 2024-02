Nur die Stadtparkhalle ist in Ordnung SPD sieht bei Kaarster Turnhallen „schwere Mängel“

In der Stellungnahme liest sich das so: „Bei einigen Turnhallen wird sich aufgrund des Sanierungsstaus die Restnutzungsdauer im Hinblick auf die zu erwartenden Sanierungskosten nicht mehr wirtschaftlich darstellen lassen.“ Anders ausgedrückt: Ein Neubau wäre wirtschaftlicher. „Wie hoch sind die Mittel, die die Stadt in den Jahren 2020 bis 2023 in die Sanierung der Turnhallen investiert hat?“, wollte die SPD wissen. Die Auflistung der Sanierungsarbeiten in diesem Zeitraum fällt sehr spärlich aus: In der Turnhalle der Astrid-Lindgren-Schule wurde die Heizungsanlage erneuert und es wurde in eine LED-Beleuchtung investiert, insgesamt wurden rund 200.000 Euro ausgegeben. In der Turnhalle der Matthias-Claudius-Schule wurden die Bodenbeläge und die Markierungen erneuert, das kostete rund 25.000 Euro.