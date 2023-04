Bürgerversammlung in Kaarst SPD sammelt kritische Bürgermeinungen

Rund 40 Menschen haben sich an der Bürgerversammlung der SPD zum Thema „Quo vadis, Kaarst?“ im Ratssaal des Bürgerhauses beteiligt. Davon besitzen rund zwei Drittel ein Parteibuch, der Rest war von der SPD-Mitgliederversammlung, die direkt vorher stattgefunden hatte, übrig geblieben. Dennoch war die Parteivorsitzende Anneli Palmen mit der Beteiligung zufrieden. „Ich freue mich, dass zahlreiches Interesse daran besteht, wie es in unserer Stadt weitergehen soll“, erklärte die Parteivorsitzende zu Beginn der Veranstaltung. Die Veranstaltung zur Halbzeit der Legislaturperiode war von den Sozialdemokraten einberufen worden, um einmal die Bürger zu Wort kommen zu lassen und zu hören, was sie sich eigentlich wünschen – sowohl von der SPD als auch von dem gesamten Stadtrat. Dabei kristallisierten sich ein paar drängende Themen heraus.