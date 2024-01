„Verfehlte Wohnungsbaupolitik“ SPD macht CDU für Wohnungsnot in Kaarst verantwortlich

Dazu gibt er einige Beispiele von Wohngebieten, in denen sozial geförderter Wohnungsbau entstanden ist: Allein an der Astrid-Lindgren-Straße in Kaarst seien 60 bis 70 Einheiten mit sozial gefördertem Wohnraum entstanden, auch an der Hubertusstraße und der Römerstraße in Büttgen wurde diese Wohnform gebaut. An der Danziger Straße in Kaarst seien preisgedämpfte Wohnungen entstanden. Zudem entsteht an der Birkhofstraße in Büttgen ein Mix aus Einfamilienhäusern und preisgünstigem Mietwohnungsbau. „Alleine mit diesen Beispielen haben wir schon mehr preisgünstigen Wohnraum geschaffen, als damals im Handlungskonzept Wohnen vereinbart wurde. Und das unter CDU-Führung mit den Stimmen der anderen Fraktionen. Deshalb sind die Aussagen der SPD nicht richtig“, so Kotzian abschließend.