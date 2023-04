Partei lädt zu Bürgerversammlung SPD fragt: „Quo vadis, Kaarst?“

Nach Auffassung der Kaarster SPD läuft in der Stadt einiges schief. „Vieles dauert zu lange, zudem ist der Sparstrumpf fast leer. 180 Millionen Euro Investitionen für Schulen, Kitas, OGS und Sanierung des Rathauses wie auch anderer städtischer Gebäude bringen die Kommune an den Rand des ‚burn out.‘ Es droht die Haushaltssicherung, die den finanziellen Spielraum weiter einschränken wird“, heißt es in dem Einladungstext zu der Versammlung. Daher müssten Fragen beantwortet werden. Wie kommt Kaarst aus dieser Schieflage heraus? Welche Prioritäten sind zu setzen? Was muss in der verbleibenden Ratsperiode noch angestoßen werden, damit Kaarst wieder besser wird?