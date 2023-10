Bürgerbrennpunkt in Kaarst SPD lädt zu Diskussionsrunde zur Zukunft der Innenstadt ein

Die Innenstadt soll weiterentwickelt werden und ein neues, modernes Gesicht erhalten. Ziel der Verwaltung und der Planer ist es, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, den Autoverkehr in der City zu reduzieren und mehr Grünanlagen anzulegen. Angesichts des Investitionsstaus von aktuell geschätzten 350 Millionen Euro für Schulen, Kitas und andere städtische Gebäude hat die SPD allerdings einige Fragen: Wer soll das bezahlen? Wohin mit den Autos, was hat Priorität? Anneli Palmen, Vorsitzende des SPD-Ortsvereins, will zudem wissen: „Was wollen überhaupt die Geschäftsleute, wie sehen sie die aktuelle Entwicklung in der Ortsmitte und welche Maßnahmen müssen unternommen werden, um das Einkaufszentrum zukunftsfest zu machen?“ Darüber will die SPD wir mit den Betreiberinnen und Betreibern der Geschäfte ins Gespräch kommen. Auch Bürgerinnen und Bürger sind zu der Diskussion eingeladen.