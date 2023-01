Jahrestag von Auschwitz-Befreiung SPD lädt zu Besichtigung von Stolperstein in Büttgen ein

Kaarst · Vor 78 Jahren war am 27. Januar das nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz befreit worden. Anlässlich des Gedenktags lädt die Kaarster SPD am Jahrestag um 17 Uhr zu einer Besichtigung des Stolpersteins am Rathausplatz in Büttgen ein. Was noch geplant ist.

17.01.2023, 10:29 Uhr

Der Stolperstein wurde am Rathausplatz in Büttgen verlegt. Foto: SPD Kaarst