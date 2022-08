Europäische Mobilitätswoche in Kaarst : Kritik an Kosten für „Luxusdinner“

Kaarst Im Zuge der europäischen Mobilitätswoche (16. bis 22. September) veranstaltet die Stadt Kaarst am Sonntag (18. September) ein City-Dinner auf dem Rathausplatz. Das sorgt in der Politik für Unverständnis.

Eigentlich, so hatte der Mobilitätsausschuss am 31. Mai beschlossen, sollte es eine Veranstaltung mit Foodtrucks und einer Coupon-Aktion werden. Doch in der Verwaltungsvorlage für den Mobilitätsausschuss am Dienstag (30. August) steht nun etwas komplett anderes. „Auf die vorgeschlagene Coupon-Aktion wird verzichtet, da die Erfahrung der vergangenen Zeit gezeigt hat, dass die Gewerbetreibenden zurückhaltend reagieren, sich an solchen Aktionen zu beteiligen“, heißt es dort. Nun plant die Stadt ein Drei-Gänge-Menü auf dem Neumarkt. Kostenpunkt für die Stadt: 6500 Euro.