SPD in Kaarst : Bürgermeisterkandidat Kuhlmeier versprüht Optimismus

Kaarst Lars Kuhlmeier wurde auf der Mitgliederversammlung der Kaarster SPD einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten ernannt. Seine Antrittsrede stufte der Kreisvorsitzende Daniel Rinkert als „mutig“ ein.

Lars Kuhlmeier, 40 Jahre alt, überzeugte die Genossen mit konkreten Ideen und klaren Aussagen. Drei Themen liegen ihm besonders am Herzen: bezahlbares Wohnen, digitale Infrastruktur und moderne Verkehrskonzepte. „An einigen Stellen muss etwas aufgebrochen werden. Wir müssen heute damit anfangen, dass Kaarst auch in 20er oder 30er Jahren noch zukunftsfähig ist“, sagte der 40-Jährige. Seiner Meinung nach wird Kaarst irgendwann unbezahlbar, wenn der Druck der umliegenden Großstädte weiter wächst. „Ich werde an jeder Stellschraube drehen, damit der Wohnraum in Kaarst wieder bezahlbar wird“, versprach Kuhlmeier.

Beim Thema Digitalisierung geht es nicht nur darum, „ruckelfrei Netflix zu schauen“, sondern auch um Wirtschaftsförderung. Die Unternehmen bräuchten eine gute Vernetzung, um sich in Kaarst zu entwickeln, vor Ort zu bleiben und dort Arbeitsplätze anbieten zu können. „Man hört immer, dass das Rathaus für viele Unternehmer ein Hindernisparcours ist. Die Wirtschaftsförderung muss zur Chefsache werden“, so Kuhlmeier. Kuhlmeiers will aus der Stadt eine „Smart City“ machen: „Warum sollten wir nicht vorangehen und das anderen Kommunen überlassen?“, fragte Kuhlmeier. Viele andere Kommunen seien in Sachen digitale Verwaltung schon weiter als Kaarst, und auch der Verkehr könne digitalisiert werden mit modernen Verkehrsleitsystemen oder selbstfahrenden Bussen, die es bereits in Monheim gibt. Dazu will Kuhlmeier um Fördermittel kämpfen, um für eine Umrüstung auf ein digitales Kaarst zu kämpfen. Dazu gehören auch moderne Ticketsysteme für den ÖPNV. „Auch hier müssen wir neue Wege gehen, gerade im Hinblick auf die junge Generation. Ich weiß, dass es ein langer Weg ist. Aber da müssen wir hart bleiben“, so Kuhlmeier.