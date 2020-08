Pläne für Stadtmitte in Kaarst : SPD irritiert über Pläne zum Stadtpark

Kaarst Die Diskussion über die Erweiterung des Stadtparks hat begonnen. Währen sich die SPD fragt, warum sich die vorgelegten Pläne kaum unterscheiden, sehen CDU und FDP Verbesserungsbedarf beim Parkraum.

Standorte In den Plänen des Landschaftsarchitekturbüros FWSLA aus Düsseldorf sind zwei Parkpaletten geplant: Eine mit 140 Parkplätzen auf fünf halben Ebenen an der Kreuzung Heinrich-Hertz-Straße/Am Schulzentrum, eine mit 180 Stellplätzen südlich der Stakerseite.

Die Stadt erklärt auf Anfrage, dass sie dem Planungsbüro „sehr konkrete Vorgaben hinsichtlich der Ausgestaltung des Planentwurfs“ gemacht habe. Ziel sei es, die Parkfläche zu vergrößern und die Stellplätze in der Innenstadt zu halten. „Diese Vorgaben wurden nach Ansicht der Verwaltung umgesetzt“, erklärt Stadtsprecher Peter Böttner. Rund 3000 Quadratmeter zusätzliche Grünfläche sind geplant, der Stadtparksee soll vergrößert werden. Nach den Entwürfen rücken die Parkplätze an der Pestalozzistraße auf das Grundstück der Grundschule Stakerseite. „Kein Stellplatz geht verloren“, so Böttner. Der VHS-Parkplatz soll einer Multifunktionsfläche weichen, die Stellplätze sollen in einer Parkpalette zentralisiert werden.