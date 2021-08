Erstes Plakat hängt in Büttgen : SPD läutet Bundestagswahlkampf in Kaarst ein

Kaarst Die SPD ist früh dran. Die ersten Plakate für die Bundestagswahl im September hängen bereits. Die CDU wartet noch auf den Druck. Die Grünen haben eine nachhaltige Lösung für ihre Plakate parat.

Mit dem Aufhängen der ersten Plakate für die Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, hat die SPD den Wahlkampf eingeläutet. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist das Plakatieren drei Monate vor dem Wahltermin erlaubt. Das teilte das Wahlbüro am Montag auf Anfrage unserer Redaktion mit. Laut der SPD-Vorsitzenden Anneli Palmen hängen nicht nur vor dem Sportforum in Büttgen, sondern auch bereits in Teilen in Kaarst. „Die Plakate werden sukzessive in allen Ortsteilen aufgehängt“, erklärt Palmen. Dafür seien die Stadtverbände oder die Ortsvereine der Parteien zuständig.