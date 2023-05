Kaarster Sozialdemokraten SPD-Fraktion setzt weiter auf Kuhlmeier und Schüller

Mit diesem Vorstand wird die SPD-Fraktion in die zweite Hälfte der Ratsperiode gehen und ihre wichtigsten Ziele weiterverfolgen. Eines davon ist die Sanierung der städtischen Immobilien. „Insbesondere die Schulen und der Offene Ganztag wie auch das Rathaus müssen dringend saniert und teilweise auch ersetzt werden“, teilt die SPD in einer Stellungnahme mit. Die Kosten dafür werden inzwischen auf mehr als 300 Millionen Euro geschätzt. Gleichzeitig müsse die Stadt sparen, um der Haushaltssicherung zu entgehen. „Wir werden uns vom Kaarster Standard verabschieden müssen und auch teure Innenstadterneuerungen – wenn sie auch noch so wünschenswert sind – vorerst auf Eis legen. Denn es gibt kaum weitere Einsparmöglichkeiten – die meisten städtischen Ausgaben sind Pflicht. Stadt und Rat müssen ihre Hausaufgaben machen und alles dafür tun, die Einnahmen zu erhöhen“, erklären Kuhlmeier und Schüller in einem gemeinsamen Statement.