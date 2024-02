Antrag im Kaarster Bau- und Planungsausschuss SPD fordert Überarbeitung des Handlungskonzeptes Wohnen

Die Forderung wird mit den in der Wohnungsbaukonferenz des Rhein-Kreises am 27. November 2023 vorgetragenen Zahlen untermauert. Das Institut für Wohnungswesen, Immobilienwirtschaft, Stadt- und Regionalentwicklung (INWIS) hat in seiner Wohnbedarfsprognose bis 2039 einen Neubedarf von 517 und einen Ersatzbedarf von 907 Wohneinheiten für Kaarst errechnet. INWIS empfiehlt, den Schwerpunkt auf Geschosswohnungsbau zu legen. Der Bestand an preisgebundenen Wohnungen in Kaarst wird sich nach einer Modellrechnung der NRW-Bank bis 2030 um 34,8 Prozent, bis 2035 sogar um 52,8 Prozent reduzieren. Das bedeutet: im Jahr 2035 wird es im gesamten Stadtgebiet ausgehend vom derzeitigen Bestand nur noch etwa 210 preisgedämpfte Wohnungen geben.