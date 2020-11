Kaarster Sozialdemokraten : SPD fordert Konzept für Radwege-Markierungen

Kaarst Die SPD will den Ausbau des Radwegenetzes auch bei ihren Haushaltsberatungen diskutieren. Sie wollen erreichen, dass Radwege künftig rot markiert werden.

Die Kaarster SPD will den Radverkehr in der Stadt Kaarst sicherer machen. Dazu haben die Sozialdemokraten einen Antrag an den ersten Mobilitäts-, Klimaschutz-, Umwelt- und Landwirtschaftsausschuss – kurz MUKL – gestellt, mit dem die Verwaltung gebeten wird, dem nächsten Bau- und Planungsausschuss ein Konzept inklusive der zu veranschlagenden Kosten vorzulegen, das in einem ersten Schritt eine rote Markierung aller Radwege in Kreuzungsbereichen beinhaltet.