Antrag an den Umweltausschuss SPD fordert Hitzeschutzplan für die Stadt Kaarst

Im Mobilitäts-, Umwelt-, Klimaschutz- und Landwirtschaftsausschuss (MUKL) am kommenden Dienstag wird über den Antrag der Kaarster SPD zur Erarbeitung eines Hitzeschutzplans abgestimmt. Die Sozialdemokraten wollen die Verwaltung damit beauftragen, zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger vor den Folgen des Klimawandels einen Hitzeschutzplan aufzustellen. Dieser soll in enger Abstimmung mit den sozialen Einrichtungen, „insbesondere mit den Pflegeeinrichtungen, den Kitas und den Schulen entwickelt werden“, heißt es in dem Antrag. Auch der Seniorenbeirat soll einbezogen werden. In dem Hitzeschutzplan sollen kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen zum Schutz vor Hitze aufgelistet werden. Rechtzeitig vor Beginn des nächsten Sommers solle dieser wirksam werden und Handlungsempfehlungen der Stadt zum Schutz vor Hitze enthalten. Zudem sieht der Antrag vor, dass sich die Verwaltung um Fördermöglichkeiten bemühen soll.