Wegen Haushaltsloch in Kaarst SPD fordert Ende der Pläne zur Neugestaltung der Innenstadt

Erneut fordert die Kaarster SPD die Verwaltung dazu auf, die Pläne zur Neugestaltung der Innenstadt an den Nagel zu hängen. „Wir können uns das im Moment nicht leisten“, begründet die SPD-Vorsitzende Anneli Palmen die Forderung ihrer Partei. Für die SPD habe die dringend notwendige Sanierung der Schulen absoluten Vorrang vor der Umgestaltung der Kaarster City. „Die Sanierung der Schulen wird immer weiter aufgeschoben und der Rechtsanspruch auf Offene Ganztagsbetreuung droht zu scheitern. Ich kann nicht verstehen, wie die Ratsmehrheit da auch nur eine Sekunde zögern kann, teure Prestigebauten zu beerdigen“, so Palmen. „Wir haben bereits im Juni im Rat erklärt, dass die Stadt angesichts der Haushaltslage politische Prioritäten setzen muss, das Haus der Möglichkeiten, das Parkhaus und ein Shared Space in der Innenstadt gehören nicht dazu. Allerdings haben CDU und Grüne sogar eine Debatte über eine Priorisierung abgelehnt“, kritisiert die SPD-Fraktionsvorsitzende Hildegard Kuhlmeier. Mittlerweile drohe der Stadt der Haushaltsnotstand. „Wir werden deshalb in den nächsten Beratungen beantragten, die Planung zur Umsetzung des Innenstadtkonzepts nicht weiter zu verfolgen“, kündigt Kuhlmeier an.