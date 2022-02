Politik in Kaarst : SPD fordert Einbau von Aufzug in Feuerwehr-Gerätehaus

Kaarst Im Feuerwehrgerätehaus Büttgen soll Barrierefreiheit geschaffen werden. Ein Aufzug würde gehbehinderten Menschen die Teilnahme in den Schulungsräumen erleichtern.

Der Wirtschaft-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss wird sich in seiner nächsten Sitzung am 17. März mit zwei Anträgen zur Kaarster Feuerwehr beschäftigen. Diese stammen von der SPD-Fraktion. Zum einen bitten die Sozialdemokraten um Stimmen für einen Einbau eines Aufzuges im Feuerwehr-Gerätehaus in Büttgen. Bei der Planung sei ein Aufzug zum Tagungsraum vorgesehen gewesen, auf die Fertigstellung sei allerdings aus Kostengründen verzichtet worden, da die Barrierefreiheit für Nutzer und Besucher der oberen Räumlichkeiten als unnötig erachtet worden seien.

Die baulichen Voraussetzungen für einen späteren Einbau seien damals geschaffen worden. „Ein Mitglied der neu geschaffenen Kinderfeuerwehr ist aufgrund einer Behinderung auf den Rollstuhl angewiesen und kann ohne Aufzug die oberen Räume nicht aufsuchen“, schreibt die SPD als Begründung in ihrem Antrag. Auch für die Sitzungen des Stabes für außergewöhnliche Einsätze (SAE) der Stadt Kaarst bestehe ebenso wie für andere Nutzer der Schulungsräume häufig Bedarf für einen Aufzug, um gehbehinderten Menschen die Teilnahme zu ermöglichen. „Diese Gründe sprechen dafür, nun nachträglich für Barrierefreiheit im Feuerwehrgerätehaus Büttgen zu sorgen und den Einbau des Aufzuges so bald wie möglich zu realisieren“, heißt es.

Zudem fordert die SPD von der Verwaltung, den aktuellen Stand der Überlegungen für die Erweiterung der Feuerwache Kaarst an der Erftstraße zu berichten. Um die Tagesverfügbarkeit zu verbessern, wurde als Übergangslösung für die Unterbringung der Verwaltungsmitarbeiter ein Bürocontainer aufgestellt. „Es fehlen aber nach wie vor Büroräume und Ruheräume“, schreibt die SPD. Insgesamt seien schon zehn Verwaltungsmitarbeiter an der Feuerwache tätig, vier davon im Container. Der Brandschutzbedarfsplan sieht die Erweiterung der Feuerwache vor. „Es ist nun an der Zeit, mit der Umsetzung der Maßnahmen zu beginnen und die Containerlösung zu beenden“, so die SPD.