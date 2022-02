Antrag für den Stadtrat : SPD fordert Bericht zu PCR-Tests in Kaarster Kitas

In den Kaarster Kitas sind gruppenweise vorgenommene PCR-Lollitests nach wie vor freiwillig. Foto: dpa/Michael Reichel

Kaarst Die Kaarster Sozialdemokraten hören im Zusammenhang mit den Lolli-Pooltests in den Kitas allerlei – aber nichts Genaues. Deshalb haben sie einen Fragenkatalog erarbeitet und bitten die Verwaltung dringend um Aufklärung.

Seit einer Woche werden die PCR-Pooltests auch in den Kitas durchgeführt – auf freiwilliger Basis. Die SPD hat nun einen Antrag für den Stadtrat am 17. Februar gestellt, über die ersten Erfahrungen mit den PCR-Tests zu berichten. Im Einzelnen wollen die Sozialdemokraten wissen, in wie vielen Gruppen bisher ein positiver Pool-Test auftrat, wie lange es dauert, die Tests aufzulösen und welche Zielvereinbarung damit verbunden ist. Ferner fragen sie, ob die vertraglich vereinbarten Fristen seitens der beauftragten Labore eingehalten wurden und ob und wie das Kita-Personal durch die Stadt unterstützt wurde.

Als Begründung führt die SPD auf, dass es in der ersten Woche der PCR-Pooltests „dem Vernehmen nach“ zu einem hohen Anteil an positiven Test kam. Dies habe dazu geführt, schreibt die Partei, dass zwei Kindertagesstätten am Tag nach dem ersten PCR-Pooltest komplett geschlossen haben sollten. Die Auflösung der Pooltests sei auch am Abend des nächsten Tages noch nicht abgeschlossen gewesen, obwohl die Stadt das angekündigt hatte. „Dadurch führt ein positiver PCR-Test unmittelbar zu zwei Folgetagen Betreuungsausfall, wobei sich aufgrund des Konzepts dann direkt der nächste Pool-Test anschließt“, heißt es weiter. So könne diese Kette „im schlechtesten Fall gar nicht mehr beendet werden“, heißt es im Begründungstext. Da die SPD ihre Fragen als dringlich erachtet, bittet sie bereits in der Ratssitzung und nicht erst im nächsten Jugendhilfeausschuss (8. März) um Antworten.