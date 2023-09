Bürgerversammlung im Einstein-Forum SPD forciert Sanierung der Schulgebäude

„Der Zustand unserer Schulen ist besorgniserregend und die Sanierung geht viel zu langsam voran,“ bemängelt die SPD-Vorsitzende Anneli Palmen. „Die SPD wird sich dafür einsetzen, dass der Sanierung der Schulen Priorität eingeräumt wird.“ Gleiches gelte für die Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Ganztagsbetreuung ab 2026 „Dafür müssen andere Vorhaben, wie die Umsetzung von Teilen des Innenstadtkonzepts, zurückgestellt oder etwa das Parkhaus ganz gestrichen werden,“ fordert Palmen. Angesichts der Finanzlage in der Stadt dürfe man sich nicht verzetteln, es müssten Prioritäten gesetzt werden. „Projekte, die ‚nice to have‘ wären, können wir uns nicht leisten. Den jungen Familien und ihren Kindern sind wir es als Stadt schuldig, dass wir die in die Jahre gekommenen Schulgebäude sanieren oder neu bauen“, so Palmen weiter. Zudem müsse dafür gesorgt werden, dem ab 2026 geltenden Rechtsanspruch auf OGS-Plätze nachzukommen.