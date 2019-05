SPD-Chefin Annli Palmen im EU-Check : „Es gibt keine Alternative zur EU“

Kaarst Die Kaarster SPD-Chefin Anneli Palmen im EU-Check.

Uneingeschränkt Ja! Die EU ist der Garant für Frieden, Freiheit, Demokratie und Wohlstand. Noch nie hat es auf unserem Kontinent eine so lange Phase des Friedens gegeben. Daher gibt es keine Alternative zur Europäischen Union. Auch wenn es derzeit den Anschein macht, als hätten Populisten das Sagen, so bin ich doch überzeugt, dass der Verstand obsiegen wird. Junge Menschen kämpfen europaweit für mehr Klimaschutz und sind sich einig, dass gemeinsam gehandelt werden muss. Sie sind das grenzüberschreitende Studieren, Arbeiten und Reisen gewohnt und sehen es als Selbstverständlichkeit an. Sie werden diese Errungenschaften nicht auf’s Spiel setzen. Denn die Jungen wissen, nur in einem vereinten Europa sind die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.