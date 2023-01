Neujahrsempfang der Kaarster SPD Palmen sieht Stadt „vor Burnout“

Hauptredner war der Bundestagsabgeordnete Daniel Rinkert. Falls ein SPD-Mitglied in letzter Zeit am Kurs der Bundesregierung gezweifelt hat, zum Beispiel an der zögerlichen Haltung von Bundeskanzler Olaf Scholz im Zusammenhang mit der Panzerlieferung in die Ukraine, konnte jetzt erfahren, dass die Regierung laut Rinkert genau das Richtige tut. Es sei richtig gewesen, Waffen in die Ukraine zu liefern. Und Rinkert verteidigte die zurückhaltende Art des Kanzlers: „Alles muss wohlüberlegt sein, es darf nicht zu einem 3. Weltkrieg kommen.“ Politik dürfe nicht nach den Terminkalendern von Talkshows gemacht werden. Und: „Der Draht zum Barbaren Putin bleibt.“ Grenzen dürften allerdings nicht verschoben werden.