Kitas und OGS in Kaarst : SPD beantragt Aussetzung der Elterngeldbeiträge

Kaarst Die Elternbeiträge für die Kita- und OGS-Betreuung sollen in Kaarst zum 1. August erhöht werden. Angesichts der Corona-Pandemie und der finanziellen Folgen für viele Familien regt sich Widerstand.

Nach den Diskussionen im vergangenen Hauptausschuss um den Zeitpunkt der Erhöhung der Elterngeldbeiträge für Kindertagesstätten und OGS hat die SPD nun einen offiziellen Antrag an den Stadtrat gestellt, diese bis zum 31. Dezember auszusetzen. Nachdem die Sozialdemokraten sich über den Zeitpunkt empört und die Maßnahme als „Schlag ins Gesicht der Eltern“ empfunden hatten, kommt das Thema nun am 25. Juni auf die Tagesordnung des Stadtrates.

Als Begründung führt die SPD die Corona-Krise auf. In Folge der Einschränkungen seien viele Familien in Kaarst von Kurzarbeit betroffen, haben ihren Arbeitsplatz verloren oder mussten ihre Selbstständigkeit aufgeben. Zwar werden die Beiträge im Juni und Juli um 50 Prozent gekürzt (die Hälfte übernimmt die Stadt), doch das reiche für einige Familien nicht aus. Die SPD habe bereits erfahren, dass Familien ihre Kinder aus finanziellen Sorgen von der OGS-Betreuung abgemeldet haben. „Das darf aus Sicht der SPD aber nicht sein“, schreibt die Partei in dem Antrag. Gleichzeitig nennen die Sozialdemokraten Beispiele, in denen die Verwaltung schnell gehandelt hat: die Gewerbesteuer und die Terrassengebühr für Gastronomiebetriebe.