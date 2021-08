Förderung in Kaarst : Sparkassenstiftung unterstützt zwölf Vereine

Kaarst Über eine Förderung der Sparkassenstiftung konnten sich jetzt zwölf Vereine und Initiativen aus Kaarst und Meerbusch freuen. Beim Sommerfest des Vereins „Culture without Borders“ wurden die Schecks überreicht.

Die Kaarster Bürgermeisterin Ursula Baum konnte die Schecks in ihrer Funktion als Vorsitzende des Kuratoriums der Sparkassenstiftung bei einer zentralen Veranstaltung der Stiftung an den Tönishöfen überreichen.

Gastgeber Helge Achenbach, der wohl bekannteste Kunstberater Deutschlands, und sein Verein „Culture without Borders“ gehörte ebenfalls zu den Empfängern einer Förderung. Während Helge Achenbach das Geld in das neue Projekt „Park der Sinne“, der zu einem internationalen Treffpunkt werden soll, investieren will, wird das Familienzentrum Zapageck mit den Spenden ein Kletterschiff errichten. Der Tuppenhof Vorst investiert in den Aus- und Weiterbau der Begegnungsstätte.