Spende in Kaarst : Sparkassenstiftung spendet an Vereine und Institutionen

Sparkassenstiftung spendet an Vereine und Institutionen

Spende in Kaarst

Kaarst Die Sparkassenstiftung Kaarst-Büttgen übergibt Spenden für gemeinnützige Projekte. Jedes Jahr investieren die Sparkasse Neuss und ihre sieben Stiftungen rund drei Millionen Euro in Projekte gemeinnütziger Vereine.

Jetzt wurden an 27 Kaarster Vereine und Institutionen Spenden in Höhe von 89.367 Euro verteilt. Um die Zuwendungen symbolisch zu übergeben und mit den Spendenempfängern ins Gespräch zu kommen, wurden die Begünstigten in die Sparkassen-Filiale Büttgen eingeladen.