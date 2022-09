Sparkassenstiftung Kaarst-Büttgen : 91.593 Euro für 22 Vereine und Projekte

Ursula Baum und Marcus Longerich von der Sparkassen-Stiftung. Foto: Georg Salzburg (salz)

Büttgen Nur zufriedene Gesichter am Donnerstagabend in der historischen Braunsmühle in Büttgen: Die Sparkassenstiftung Kaarst-Büttgen bedachte bei der Spendenvergabe 22 Vereine, Institutionen und Projekte, bei denen sich Kaarster ehrenamtlich engagieren

„Sie erhalten die Wertschätzung, die Sie verdient haben“, sagte Marcus Longerich, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. Die Sparkasse fördere Kultur, Kunst, Kinder, Brauchtum und vieles andere mehr ohne große Vorgaben: „Sie können das Geld einsetzen, wie Sie möchten“, fügte er hinzu – denn letztendlich gehe es ja mehr als um Geld: Bürgerschaftliches Engagement sei keine Selbstverständlichkeit.

Gemeinsam mit Bürgermeisterin Ursula Baum als Kuratoriumsvorsitzender und Stephan Meiser, Unternehmenssprecher der Sparkasse, überreichte er Spenden in einer Gesamthöhe von 91.593 Euro. Die Braunsmühle war nicht zufällig gewählt: Die Fördergemeinschaft der Mühle freute sich über einen Beitrag zur Prüfung des Mahlwerks und für Mal- und Gartenarbeiten zur Erhaltung des geschichtsträchtigen Gebäudes: „Die Flügel der Mühle hat auch die Sparkasse gesponsert“, sagte ein dankbarer Vereinsvorsitzender Ansgar Leitzke.

Die Spendenempfänger symbolisierten die breite Vielfalt der einsatzfreudigen Ehrenamtler. Jeder erzählte in einem kurzen Statement, welche Ziele Verein oder Institution verfolgen und wie das Geld verwendet werden soll. Kantor Wolfgang Weber vom Freundeskreis für Kirchenmusik wird damit ein Musical für Generationen verwirklichen: „Haus Sonnenschein, Hühner, Rentner und Millionen“ lautet der vielversprechende Titel. Die Schützenbruderschaften der einzelnen Stadtteile haben nun einen festen Grundstock für ihre Pläne wie Jugendförderung, Musikveranstaltungen, Schützenfeste oder Restaurierung von Schießständen. Der Verein für Behinderte nutzt das Geld zur Ferienbetreuung von Kinder und Jugendlichen. Und über neue Matsch- und Spielanlagen für Kinder zeigten sich der Förderverein „Kinderwind“ und der Kids Activity Club Büttgen sehr dankbar.