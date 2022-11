Evangelische Bücherei : Sparkassenstiftung fördert das Lesen für Kinder

Kaarst Die evangelische öffentliche Bücherei im Haus Regenbogen bietet ab Montag, 7. November, ein neues Vorleseformat an: „Wir haben drei Sami-Lesebären und 17 passende Bücher dazu angeschafft“, freut sich Leiterin Ulrike Kampf.

Ulrike Kampf wurde beim Stöbern in Online-Katalogen anderer Büchereien im Rheinland auf die Sami-Vorlesebären aufmerksam und schlug eine Anschaffung vor: „Ein Schwerpunkt unserer Bücherei ist die Leseförderung, die allen ehrenamtlich Mitarbeitenden am Herzen liegt“, erklärt sie. Mit vier Kindergärten sei man ständig in Kontakt und pflege einen regelmäßigen Bücheraustausch. Auch der Büchereiführerschein wird von Kita-Kindern in der Bücherei erworben.