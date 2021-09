Projekt der Sparkasse Neuss : Azubis gestalten Schulhof in Kaarst um

Kaarst Auszubildende der Sparkasse haben eine Woche lang auf dem Schulhof des Albert-Einstein-Gymnasiums gearbeitet. Bei der Aktion gibt es nur Gewinner.

„Ich konnte diese Woche selber mal mitarbeiten. Es ist großartig zu sehen, was daraus geworden ist“, erklärte Carsten Proebster, Vorstandsmitglied der Sparkasse, bei der kleinen Einweihungsfeier. Bei der Planung des Schulhofs wirkten die Schüler selbst mit und bestimmten auch das Gesamtmotto. „Ihr habt es schon fleißig benutzt, und die Nutzung ist das beste Feedback“, so Proebster weiter. Lobende Worte fand er für die neuen Auszubildenden. „Sie haben mit viel Fleiß, Durchhaltevermögen und Einsatz etwas ganz Tolles geschaffen. Sie haben jeden Tag etwas Neues gelernt, jeder hat seine Kompetenzen eingesetzt“, erklärte Proebster, ehe er die Auszubildenden mit Namen aufrief. Die Schüler applaudierten jedem einzelnen fleißig. Im Jahr 2008 führte die Sparkasse Neuss das Schulhof-Projekt erstmals durch und hat seitdem 13 Spielplätze in allen acht Kommunen im Rhein-Kreis Neuss erneuert oder renoviert. Nach dem Spielplatz am Freesienweg ist es in Kaarst das zweite Projekt. Ein Spielplatz kostet nach Angaben Proebsters 50.000 Euro, insgesamt investierte die Sparkasse Neuss in den vergangenen 13 Jahren 650.000 Euro in neue Spielplätze.