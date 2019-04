Sparkasse-Kaarst-Büttgen : 60.000 Euro an 18 Vereine verteilt

60.000 Euro an 18 Vereine verteilt

Kaarst Die Sparkasse Neuss hat Ehrenamtler für ihr Engagement belohnt.

Für die Stadt Kaarst galt es jetzt, 60.000 Euro an 18 Vereine zu verteilen. Die hatten zuvor entsprechende Anträge gestellt. Sparkassenvorstand Volker Gärtner brachte den Sinn der Sache auf den Punkt: „Die Vereine machen alle was Gescheites mit dem Geld, sonst wäre es nutzlos.“ „Und die Sparkasse unterstützt vor allem das Ehrenamt, das ganz viele Facetten hat in unserer Stadt“, fügte Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus hinzu.