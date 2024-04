Geldregen für Kaarster Institutionen Sparkasse schüttet 55.000 Euro an 16 Vereine aus

Jan Pannenbecker vom Reit-, Zucht- und Fahrverein St. Georg e.V. wird das Geld für ein Springturnier nutzen. „Mit dem Zuschuss kann ich das S-Turnier finanzieren“, freute sich der 20-Jährige. Hans-Peter Weiland, Vorsitzender des Ortsverbandes der „Katholiken in Wirtschaft und Verwaltung“ (KKV) erklärte nicht, wozu er das Geld brauche, sondern wozu er es bereits verwendet hat: „Wir haben am zum achten Mal die Ausbildungs- und Studienbörse organisiert – die Sparkasse Neuss war auch mit einem Stand vertreten.“ Im nächsten Jahr soll es wieder so eine Veranstaltung geben. Joachim M. Marzinkowski vom Verein der Freunde und Förderer des Kaarster Kabarett- und Kleinkunstprogramms möchte, dass die Reihe erfolgreich bleibt und bemüht sich um Aktionen, die ein junges Publikum begeistern. Er verriet auch, wofür das Geld gedacht ist: „Wir planen einen Poetry-Slam-Workshop an beiden Kaarster Gymnasien im Rahmen der Projektreihe Schüler treffen Künstler.“ Markus Albiez vom Kunstverein Nordkanal steckt das Geld von der Sparkasse in die Versicherung für die Großplastik „Brücken über den Nordkanal“ von Wilhelm Schiefer.