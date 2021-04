Ausstellung in Kaarster Galerie Splettstößer : Spannender Gegensatz aus Metall und Holz

Kaarst In der Galerie Splettstößer sind bis zum 31. Mai die Werke von Stephanie Hermes und Doris Tsangaris zu sehen. Besucher müssen sich vorher anmelden und einen negativen Coronatest vorzeigen.

Stephanie Hermes und Doris Tsangaris, beide Jahrgang 1957, kennen sich seit rund 25 Jahren. Jetzt stellen sie zum ersten Mal gemeinsam aus. In der Galerie Splettstößer sind ihre Arbeiten klar zu trennen: Die Holzskulpturen sind Kreationen von Hermes. Tsangaris setzt mit ihrer Malerei Pflanzen in Szene und begnügt sich dabei mit den Farben Schwarz und Rot.

Stephanie Hermes zeigt bemalte Skulpturen aus Holz. Selbst die kleinen und filigranen Exemplare wurden mit einer Motorsäge geschaffen. Seit acht Jahren befasst sich die in Neersbroich lebende Künstlerin mit diesen Sägearbeiten. Die Exponate strahlen eine fast schon meditative Ruhe aus. Die 63-Jährige hat sich in letzter Zeit weiterentwickelt. Ihre Entdeckung: Der spannende Gegensatz, den Holz und Metall bilden. Die kleinen Edelstahl-Elemente wirken wie feinmechanische Arbeiten, wie Chirurgen sie benutzen, um Degenerationen beispielsweise von Knie- oder Hüftgelenken zu kompensieren. Die „Chirurgin“ mit der Motorsäge schafft bevorzugt Strukturen in Gitterform, Farben würden nur ablenken, deshalb müssen Weiß und Schwarz genügen, da sie sich nicht in den Vordergrund drängen. Die Metallelemente stehen für Narben und sorgen nebenbei auch noch für interessante Kontraste.