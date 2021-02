Viele Anfragen über Kaarster Hotline : Sozialamt vermittelt Fahrten zum Impfzentrum

Kaarst Seit vergangenen Montag hat das Impfzentrum in der Neusser Hammfeldhalle seinen Betrieb aufgenommen. Immer wieder erreichen auch die Corona-Hotline der Stadt Kaarst Anfragen nach Beförderungsmöglichkeiten zum Impfzentrum.

Grundsätzlich gilt, dass Menschen ohne Mobilitätseinschränkung selbst für ihren Transport zum Impfzentrum verantwortlich sind. Darüber hinaus bestehen drei Optionen, um kostenneutral einen Fahrdienst in Anspruch zu nehmen.

Erstens: Personen ab einem Pflegegrad 3 oder mit dem Kennzeichen aG, BI oder H in ihrem Schwerbehindertenausweis können von ihrem Hausarzt einen Taxischein erhalten. Die Kosten für die Fahrt übernimmt dann die Krankenkasse.

Zweitens: Personen mit dem Kennzeichen aG oder BI im Schwerbehindertenausweis können zudem den Behindertenfahrdienst des Rhein-Kreises Neuss in Anspruch nehmen.

„Dieses Angebot richtet sich ausschließlich an Personen, die aufgrund einer körperlichen und finanziellen Not nicht dazu in der Lage sind, ihren Impftermin auf andere Weise zu erreichen. Wir fragen sehr genau ab, ob dies der Fall ist und vermitteln dann über den Verein Taxigutscheine“, erklärt Sozialamtsleiter Olaf Kretschmar.