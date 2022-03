100. Geburtstag von Soroptimist International : Soroptimistinnen pflanzen Zierkirsche am Wiegand Weg

Kaarst Noch rechzeitig im 100. Jubiläumsjahr der Vereinigung „Soroptimist International“ hat ein Garten- und Landschaftsbau-Fachbetrieb im Auftrag der Kaarster Soroptimistinnen im vergangenen Dezember eine Japanische Zierkirsche am Wiegand Weg gepflanzt.

Nun trafen sich einige Clubschwestern, um eine kleine Spendentafel am Dreibock anzubringen. Hintergrund der Aktion: Alle SI-Clubs waren von Soroptimist International aufgefordert worden, unter dem Motto „#PlantTrees / Bäume pflanzen für unsere Zukunft“ zum 100. Geburtstag der Soroptimistinnen einen Baum in ihrer Stadt zu pflanzen.

Bei der Gründung von Soroptimist International 1921 in Oakland/Kalifornien setzten sich damals 80 Frauen für den Erhalt der Redwood-Bäume ein. Diese waren als kostbarer Rohstoff zum Häuserbau sehr beliebt. Die Soroptimistinnen der ersten Stunde schafften es, die gefährdeten Redwoods für kommende Generationen zu erhalten, so dass schließlich Parks entstehen konnten, die 1968 zum Redwood National Park zusammengelegt wurden.

100 Jahre später und angesichts des sich verschärfenden Klimawandels will der SI-Club Kaarst an diese mutigen ersten Soroptimistinnen erinnern und gleichzeitig ihre Idee in die Zukunft führen. Auch heute noch sind Bäume für die Soroptimistinnen das Symbol zum Übereben der Menschheit. Die Kaarster Soroptmistinnen entschieden sich in Absprache mit der Stadt für eine japanische Zierkirsche, die nun neben der Kunststele mit dem Namen „Menschen verbinden“ von Nele Waldert direkt gegenüber dem Kinderspielplatz am Wiegand Weg in der Kaarster Stadtmitte ihren Platz fand.