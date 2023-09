Dreitägiger Aufenthalt Soroptimistinnen besuchen englische Clubschwestern

Soroptimist International ist ein 1921 gegründeter internationaler Service-Club für berufstätige Frauen mit rund 70.000 Mitgliedern weltweit, der sich für Frauenrechte, Bildung, Gleichberechtigung, Frieden zum Wohle der Frauen und für einen höheren Anteil von Frauen in Führungspositionen einsetzt. In Deutschland zählt die Organisation aktuell über 6700 Mitglieder in 224 regionalen Clubs. „Die Engländerinnen haben uns mit einer Herzlichkeit empfangen, das war einfach toll,“ schwärmt die Initiatorin des Austauschs, Christa Box: „Wir waren sofort im Gespräch miteinander, weil wir einfach viele gemeinsame Themen haben“. Die fünf Kaarster Soroptimistinnen nahmen auch an der Regionalkonferenz der Midland Chase Region mit über 60 Clubschwestern aus der Region teil, mehr Austausch ist kaum möglich. Gemeinsam besuchten die Frauen das National Memorial Aboretum, eine nationale Gedenkstätte, in der mehr als 400 Denkmäler ein breites Spektrum von militärischen Vereinigungen und Wohlfahrtsverbänden bis hin zu Rettungsdiensten würdigen. Soroptimist International hat dort auch ein Denkmal.