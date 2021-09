Entschlammung gefordert : Kaarster besorgt um Hochwasser im Nordkanal

Der Nordkanal in Kaarst stellt nach Angaben der Verwaltung keine Gefahr bei Starkregen dar. Foto: Melanie Zanin (MZ)

Holzbüttgen Ein Bürger befürchtet, dass der Nordkanal bei einem Starkregenereignis über die Ufer treten könnte. Die Stadt widerspricht und verweist auf extreme Wetterereignisse in den letzten Jahren.

Die Bilder aus dem Ahrtal sind noch immer erschreckend. Brücken wurden durch Unmengen an Wasser zerstört, viele Straßen weggerissen, unzählige Häuser erlitten Schäden und die Menschen stehen vor dem Nichts. Die Aufräumarbeiten werden noch viele Jahre dauern. Nun befürchtet Joachim Lorenz, Gründer des Förderkreises Holzbüttgen, dass auch den Anwohnern des Nordkanals ein ähnliches, wenn auch nicht ganz so schlimmes Schicksal drohen könnte, wenn der Nordkanal nicht entschlammt wird. Der Förderkreis Holzbüttgen hatte sich immer wieder vehement für die Entschlammung eingesetzt. In einem Schreiben des NRW-Umweltministeriums aus dem Jahr 2007, das Lorenz unserer Redaktion vorgelegt hat, steht, dass der Nordkanal für eine Entschlammung bereit wäre. „Im Laufe der Zeit hat sich viel Schlamm angesammelt. Deshalb ist der Nordkanal heute kein Fließgewässer mehr“, sagt Lorenz. Die Gefahr, dass bei einem weiteren Starkregen-Vorfall Wasser über die Ufer tritt, hält er für groß. „Im Hinblick auf die jüngsten Katastrophen ist die Situation neu zu überdenken. Es muss sichergestellt sein, dass wir kleine Katastrophen verhindern können“, sagt Lorenz.