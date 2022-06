Bombenverdacht auf Tönishöfen in Kaarst : Kirschbaum bei Sondierungen gerettet

Bombenverdacht auf Tönishöfen in Kaarst

Kaarst Nachdem der Kulturhof „Culture without Borders“ einen Antrag auf Umnutzung von einem Bauernhof zu einem Kulturhof gestellt hat, kam beim routinemäßigen Vergleich der Unterlagen der Verdacht auf, dass auf dem Gelände zwei Bomben liegen könnten.

Am Mittwoch war der Kampfmittelräumdienst vor Ort und nahm Sondierungsbohrungen vor, wie die Bezirksregierung Düsseldorf auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. Der Verdacht auf Blindgänger bestätigte sich allerdings nicht.

Ein 60 Jahre alter Kirschbaum stand im Zentrum der Bohrungen. Eigentlich sollte der Baum gefällt werden, doch Helge Achenbach, Koordinator des Vereins „Culture without Borders“, und sein Verpächter wollten das nicht akzeptieren. Deshalb rief er Gerhard Schmitz von der gleichnamigen Baumschule an und bat ihn um Hilfe. Mit einem Teleskoplader und einem Schneidekorb schnitt Schmitz mehrere Schneisen in das Kronendach. Somit konnte der Baggerarm den neun Meter langen Tiefenbohrer durch diese Schneisen manövrieren, ohne den Baum zu beschädigen.