Von Weihnachtsmarkt bis Komische Nacht Diese Sonderveranstaltungen gibt es auf dem Kaarster Tuppenhof

Am Samstag, 2. Dezember, gibt es von 14 bis 17 Uhr eine Blaudruckwerkstatt für Erwachsene, die zugleich einen kreativen Einstieg in die Adventszeit bietet. Gebühr: 25 Euro pro Person und Materialkosten. Am Sonntag, 10. Dezember, wird der Nikolaus in einer Kutsche die Kinder in Vorst überraschen. Los geht es um 15 Uhr am Tuppenhof, von da aus fährt der Nikolaus zur Raiffeisenbank, St. Eustachius-Platz, Pfarrkirche St. Antonius, Parkplatz am Post-Kiosk Antoniusstraße, Alte Kapelle, ehe er gegen 16.30 Uhr zurück zum Tuppenhof kommt. Am Samstag, 23. Dezember, lädt der Tuppenhof wieder ein zum offenen Singen von Weihnachtsliedern mit der Musikschule Kaarst Mark Koll. Eintritt 5 Euro, Tickets gibt es unter 02131/989533, unter rottlaender@tuppenhof.de oder bei der Musikschule unter www.musikschule-kaarst.de.