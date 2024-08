Sommerkino in Kaarst Perfekter Start mit ausverkaufter Vorstellung

Das Freiluftkino unter den großen Bäumen vermittelte sofort einen positiven Eindruck: ein lauschiges Plätzchen mit perfekter Größe für dieses Event. Hinzu kam auch die gelungene Einstimmung auf den Abend mit Live-Musik bereits zu Einlassbeginn. Das Trio „KaYvo“ schuf mit ansprechendem Gesang – natürlich waren auch Songs von „Queen“ dabei – das passende Feeling für das Sommerkino. Es existierte schon länger in den Gedanken von Elmar Spinnen, Leiter der Stabsstelle Kulturelle Veranstaltungen. In vielen Städten gebe es während der Sommermonate Open-Air-Kinos, warum also nicht auch in Kaarst, so Spinnen im Gespräch mit unserer Redaktion.