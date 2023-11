Übersicht Wo die Martinszüge in Kaarst starten

In Driesch beginnt in diesem Jahr die St.-Martins-Saison: In dem kleinsten Kaarster Stadtteil zieht der Martinszug als erstes. Der Kulturbereich der Stadt Kaarst gibt mit Unterstützung der Sparkasse Neuss ein Plakat mit den Terminen der Martinszüge in der Stadt Kaarst heraus. Das Plakat, das ab sofort in vielen Geschäften und Institutionen in der Iaushängt, ist kostenlos beim Bereich Kultur, Medien, Netzwerke und Stadtmarketing im Rathaus (Zimmer 103) erhältlich. Eine Übersicht, wann die Kinder in den einzelnen Stadtteilen mit Laternen und Musik über die Straßen ziehen: