Kleinere Fläche, Kreisverkehr und mehr So wollen die Grünen Vorst weiterentwickeln

Die im Konzept vorgeschlagene Wohnraumdichte von rund 35 Wohneinheiten pro Hektar werde akzeptiert, die Grünen schlagen einen Anteil von 75 Prozent für Mehrfamilienhäuser vor. Dabei sollen öffentlich geförderter Wohnungsbau und seniorengerechte Wohnungen entstehen. Die übrigen 25 Prozent sollten für Einfamilienhäuser vorgesehen werden. Eingerichtet werden soll nach Vorstellungen der Grünen betreutes Wohnen. Die zu bebauende Fläche soll allerdings kleiner ausfallen als im Konzept vorgesehen. „Wir plädieren in der Abwägung zwischen Wohnraumschaffung und Flächenversiegelung für eine kleinere Lösung, als vom Planungsbüro vorgeschlagen“, erklärt der Fraktionsvorsitzende Dominik Broda. So sollen nur rund drei Hektar in mindestens zwei Bauabschnitten bebaut werden.