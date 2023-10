Viel los in Kaarst So wird in Vorst Sankt Martin gefeiert

Rund um Sankt Martin wird in Vorst in diesem Jahr einiges geboten. Am 31. Oktober steht die Eröffnung der Ausstellung „Kulturerbe St. Martin" im Städtischen Integrativen Familienzentrum an der Thüringenstraße auf dem Programm. Los geht es um 16 Uhr. Bevor um 17.45 Uhr dann das große Vorster Martinssingen startet, gibt es ein buntes Programm für Kinder inklusive Stockbrot am Feuer, Reitparcours und Co. Um 18 Uhr steht zudem das Theater „Verrat durch die Gänse“ auf dem Programm, ehe um 19.30 Uhr der musikalische Festabschluss durch das Team der KiTaThü-Spatzen erfolgt.