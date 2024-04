Programm im Albert-Einstein-Forum Maria Montessori und Kafka kommen auf die Kaarster Kinoleinwand

Der Montessori-Film ist aber nicht der einzige Höhepunkt in dem Kaarster Kinoprogramm: Nicht mehr lange gedulden müssen sich die Besucher, bis „Der Zopf“ von Laetitia Colombani gezeigt wird. Schon am Mittwoch, 3. April, 17 Uhr, läuft der Film von Laetitia Colombani, der auf der Grundlage ihres eigenen Romans basiert. Sie erzählt die Geschichte dreier Frauen – einer in Indien, einer in Italien, einer in Kanada – deren Leben nicht unterschiedlicher sein könnten und doch genau wie die Strähnen in einem Zopf fest miteinander verflochten sind. Da wäre die in Indien lebende Smita, die ihre Haare spendet und hofft, ihrer Tochter ein besseres Leben ermöglich zu können. In Italien arbeitet Giulia in der Perückenwerkstatt ihres Vaters und muss erkennen, dass der Betrieb hoch verschuldet ist. Und in Kanada erfährt die Anwältin Sarah, dass sie schwer erkrankt ist – bald schon greift sie zu einer Perücke.