Bunte und Bienen-freundliche Pflanzen : So wird der Kaarster Garten zum Urlaubsparadies

Hedi und Gerhard Schmitz halten in ihrem Gartencenter in Büttgen einen Lavendelstrauch in ihren Händen. Die Pflanze ist bei Bienen wegen ihres Nektars sehr beliebt. Foto: Stephan Seeger

Kaarst Viele Menschen sind derzeit im Urlaub. Doch mit ein paar bunten Blumen im Garten kann man es sich auch zu Hause schön machen. Wir haben bei Experten nachgefragt, welche Pflanzen derzeit beliebt und insektenfreundlich sind.

Spanien, Griechenland, Italien, Türkei – nach zweieinhalb Jahren Pandemie haben die Menschen wieder Lust, zu reisen. Und natürlich sind die Ziele in den sonnigen Gebieten Europas sehr beliebt. Doch an den deutschen Flughäfen herrscht noch immer Chaos. Warum also nicht zu Hause bleiben und sich den Garten so gestalten, als sei man im Urlaub? Dazu gibt es Möglichkeiten, wie Hedwig und Gerhard Schmitz vom Gartencenter Schmitz in Büttgen unserer Redaktion erklären. „Mit einem Glas Wein und schönen insektenfreundlichen Blumen im Garten muss man gar nicht mehr in den Urlaub fahren. Dann kann man Urlaub ohne Stress auch zu Hause machen“, erklärt Gerhard Schmitz.

Doch welche Blumen sind derzeit gefragt? Welche bieten genügend Blüten mit leckerem Nektar für Bienen und Hummeln? Und welche Pflanzen kommen über den Winter, damit man im nächsten Jahr keine neuen Kosten für Pflanzen hat? „Im Moment sind Blüten- und Prachtstauden seht gefragt“, erklärt Hedwig Schmitz: „Da sitzen auch unheimlich viele Insekten drin.“ Zu den insektenfreundlichen Stauden zählen der Sonnenhut oder das Mädchenauge, die beide auch den Winter überleben und im Jahr später wieder anfangen zu blühen. „Der Sonnenhut zählt zu den Stauden-Klassikern“, so Hedwig Schmitz. Auch Hortensien würden derzeit in voller Pracht blühen, wie die Expertin erklärt. Diese sollten aber lieber im Halbschatten stehen, damit man die Pflanze nicht so viel gießen muss. Apropos gießen: „Man sollte niemals in der prallen Sonne gießen, sonst verbrennen die Blätter“, erklärt Gerhard Schmitz. Er rät dazu, den Pflanzen früh oder spät Wasser zu geben. Auch zu viel Wasser würde der Pflanze nicht gut tun. Der „Renner“ unter den Pflanzen ist aber immer noch Lavendel. Echter Lavendel ist bei Bienen sehr begehrt, weil er sehr viel Nektar hat. „Hier geht fast niemand ohne Lavendel aus dem Laden“, so Hedwig Schmitz. Neben Bienen fühlen sich auch Hummeln im Lavendel wohl. Auch Kräuter sind sehr begehrt. „Selbst kochen ist angesagt. An blühenden Oregano oder Thymian gehen auch Insekten dran“, sagt sie. Zu den gefragten Pflanzen gehört auch der Schmetterlingsflieder. Der Name verrät es bereits: Die Pflanze zieht viele Schmetterlinge an, die sich auf ihr niederlassen und mit ihrem Rüssel Nektar schlürfen.

Info Stadt fördert grüne Dächer und Vorgärten Förderung Die Stadt Kaarst fördert die Begrünung von Dächern, Fassaden und Vorgärten: Damit will die Stadt gegen den Klimawandel und die Erhitzung der Städte vorgehen und das Stadtgebiet resistenter gegen Starkregen und Überschwemmungen machen. Konkret können nun Bauvorhaben für Dach- und Fassadenbegrünungen mit bis zu 3000 Euro gefördert werden. Beim Umbau von versiegelten Stein- oder Schottervorgärten können sich Grundstückseigentümer eine Fördersumme von bis zu 500 Euro sichern. Der Zuschuss beträgt maximal 50 Prozent der Gesamtsumme.