59 Shows angekündigt : So wird das Kabarett-Jahr 2023

Kaarst Der Kulturbereich der Stadt Kaarst hat das Kabarett- und Kleinkunstprogramm für das kommende Jahr vorgestellt. Neben altbekannten Küstlern setzen die „Macher“ auf viele neue Inhalte. Ein Highlight wird der Auftritt von „Kasalla“.

Rund 59 Shows wird es im Kabarett-Jahr 2023 im Albert-Einstein-Forum geben und damit weniger als in den vergangenen Jahren, in denen rund 80 Comedians, Bands und andere Künstler im Kleinkunst-„Mekka“ aufgetreten waren. Doch an der Qualität soll sich nach Angaben von Dieter Güsgen, Leiter des Kulturamts, nichts ändern. „Es ist wieder für jeden Geschmack etwas dabei, die Mischung stimmt“, erklärte Güsgen am Dienstag bei der Vorstellung des Kabarettprogramms 3k* für das kommende Jahr. In den vergangenen 32 Jahren seien über eine Million Zuschauer ins Albert-Einstein-Forum gepilgert. „Damit sind wir klar Marktführer in der Region“, so Güsgen. Im sanierten Einstein-Forum gibt es 500 Sitzplätze, ohne Bestuhlung passen sogar 1000 Menschen in die Spielstätte. Und so viele Zuschauer sollen zum Konzert der bekannten Kölner Band „Kasalla“ am 27. August kommen. „Da feiern wir eine Kölsche Party“, ist sich Güsgen sicher. Die Konzerte der Band beim Drive-In-Comedy auf dem alten Ikea-Gelände im Mai 2020 waren binnen zehn Minuten ausverkauft, wie Güsgen erklärt.