So wird das „Blumenviertel“ in Kaarst Für eine Energiewende von unten

Das Blumenviertel in Kaarst soll das erste Energiequartier in der Stadt werden. Gemeint ist damit ein 31 Hektar großes Stadtgebiet, das im Norden von der Grünstraße/Asternweg, im Süden von der Kampstraße und im Westen von der Maubisstraße begrenzt wird. Dort leben in 532 Gebäuden exakt 1576 Bürger. Diese wurden bereits von der Stadt angeschrieben, um an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Die Ergebnisse fließen in die Entwicklung eines Konzeptes ein. Damit startet die Stadt zusammen mit dem Beratungsunternehmen ICM Greenzero ein Projekt zum Klimaschutz. In den Nebenräumen im Albert-Einstein-Forum am Schulzentrum ist das entsprechende Sanierungsbüro zu finden, in dem der Energieberater Axel Denecke ab dem 24. Januar mittwochs zwischen 9 und 12 sowie 15 bis 17 Uhr für kostenlose Beratungen bereitsteht – allerdings erst einmal nur für die Bürger im Blumenviertel.