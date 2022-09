Gebäudewirtschaft Kaarst : So will die Politik die GWK optimieren

Hildegard Kuhlmeier, Fraktionsvorsitzende der SPD, und ihr Stellvertreter Gereon Schüller haben den Antrag initiiert. Foto: Georg Salzburg (salz)

Kaarst SPD, FDP, FWG und UWG wollen einen Prozess zur Weiterentwicklung der GWK einleiten. Was steckt hinter dem Vorstoß der Kaarster Politik?

Die To-do-Liste der Gebäudewirtschaft Kaarst (GWK) ist voll. Erweiterungs- und Neubauprojekte oder die vielen anstehenden energetischen Sanierungen, die als Beitrag zur Erreichung der Klimaneutralität 2045 beitragen sollen, müssen nach und nach abgearbeitet werden. Und die Politik ist sich sicher, dass die Anforderungen an die GWK in den kommenden Jahren noch steigen werden. Allein an den Schulen gebe es großen Handlungsbedarf in Sachen energetischer Sanierung. Deshalb haben die Fraktionen der SPD, FDP, FWG und UWG einen gemeinsamen Antrag formuliert und wollen einen Prozess einleiten, um unter der Einbeziehung der bisherigen Erfahrungen der GWK Schlussfolgerungen für deren Weiterentwicklung zu erarbeiten und die Handlungsmöglichkeiten der GWK zu erweitern.

„Wir beobachten, dass nicht alle Ziele und Beschlüsse des Stadtrates umgehend umgesetzt werden können, teilweise geschieht das in unserer Wahrnehmung sehr schleppend“, erklärt Hildegard Kuhlmeier (SPD), deren Fraktion Urheber des gemeinsamen Antrags ist. Es gebe viele Gründe, warum das so ist – beispielsweise den häufigen Personalwechsel. Aus Sicht der Antragssteller müsse nun nach drei Jahren überlegt werden, wie die Zukunft der GWK aussieht und ob etwas verändert werden muss. Kuhlmeier: „Dazu sollte ein Prozess eingeleitet werden, in dem erarbeitet wird, was zu tun ist, um die GWK langfristig zu einer vollständig betriebswirtschaftlich agierenden Einrichtung der Stadt weiterzuentwickeln. Das wollen wir als Politik gerne unterstützen.“

Auch Dirk Salewski (FDP) erklärt, dass die GWK viele Aufgaben vor der Brust habe. „Wir wollen einen Prozess initiieren, vorerst ohne Lösungen“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Denn jede Lösung müsse breit diskutiert werden und wäre mit Schwächen behaftet. „Es geht darum, das Problem zu analysieren und ein gemeinsames Konzept zu erarbeiten“, so Salewski weiter. Über das Aufgabenspektrum der GWK für die nächsten fünf bis sechs Jahre werde gesprochen werden müssen, ebenso darüber, die neue Mitarbeiter gewonnen werden können. „Wir sollten uns einig sein, dass wir vor großen Herausforderungen stehen und die in einem Prozess bearbeitet werden müssen“, so Salewski.