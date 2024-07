„Kaarst köstlich“ und „Büttgen kulinarisch“ Streetfood-Genuss im Doppelpack

Achtung, Premiere! Am Dienstag, 6. August, gibt es zum ersten Mal auf dem Neumarkt am Rathaus „Kaarst köstlich“ – den Streetfood-Feierabendmarkt. Die Organisatoren veranstalten ähnliche Streetfood-Events schon seit Jahren in benachbarten Städten wie Korschenbroich, Dormagen, Düsseldorf, Neuss, Bedburg oder Meerbusch. Dort besuchen bis zu 3500 Menschen jeweils die einzelnen Feierabendmärkte – nun soll es auch in Kaarst voll werden.