Ferienaktion in Kaarst Tragbare Minigolfanlagen aus Schrott

Geht nicht, gibt es bei ihm nicht: „Ich habe alles im Kopf, bin Freestyler, erkläre einfach, wie ich mir etwas vorstelle“, sagt Sozialarbeiter Sven Zastrow. Und so verwundert es nicht, dass er es schafft, in einer fünftägigen Aktion während der zweiten Osterferienwoche tragbare Minigolfanlagen mit zwölf Jugendlichen im Jugendcentrum (JC) neben der evangelischen Lukaskirche zu bauen. Das Außengelände gleicht aktuell einer kleinen Baustelle: Halb zugeschnittene Holzteile warten auf Vollendung, es wird gesägt, gesprayt, gebohrt und gehämmert. Die Jugendlichen sind mit Begeisterung bei der Sache: „Wir lieben es, etwas gemeinsam zu bauen. Und wir sind alle gleichberechtigt“, berichten Julia und Elisa (beide 13). Sie gestalten ihre Bahn als Fisch, dessen Körper Elisa blau ansprüht, während Julia die Flossen mit schwarzer Farbe versieht. Nebenbei lerne man auch noch handwerkliches Geschick. Das bestätigen auch Jakob (14) und Than (13): Neue Techniken auszuprobieren mache sehr viel Spaß – das Ganze sei einfach eine echt tolle Ferienaktion.