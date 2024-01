„Schlachtplatte“ in Kaarst Jahres-Auftakt mit Biss

Das Quartett hatte sich die Spielfreude nicht vermiesen lassen, was ja keine Selbstverständlichkeit ist angesichts der vielen Horrornachrichten. Der Beginn roch nach Friede, Freude, Eierkuchen: Alle Akteure in Barbie-Rosa. Sie huldigten damit der Barbie-Verfilmung in 2023. „2023 war das beste Jahr aller Zeiten“, erzählten sie dem Publikum im ausverkauften Albert-Einstein-Forum. Dann wurde es ernst: Einem wohlhabenden Land beim Abstieg zuschauen, das war ihre traurige Mission. Die Bahn spielte in diesem Zusammenhang eine unrühmliche Rolle und auch die Bundeswehr.