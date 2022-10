Auf dem Lammertzhof in Kaarst : Nachernte wird zum Familien-Event

Kaarst Zum achten Mal lud der Lammertzhof jetzt zum kostenlosen Ernten ein – und viele kamen. Im Vordergrund standen Nachhaltigkeit und der Kampf gegen Lebensmittel-Verschwendung.

Was auffiel: Auf den Feldern waren viele Familien unterwegs. Dieses Erlebnis der besonderen Art ließen sich auch Antje Schlossbauer, ihre Tochter Stefanie und ihre Enkelin Johanna nicht entgehen. „Der Regen kann uns nicht abhalten, weil wir die richtige Kleidung haben“, sagte Antje Schlossbauer. Ihr erstes Ziel war der Kartoffelacker. Es dürften rund vier Kilogramm dieser Erdäpfel gewesen sein, die sie in eine Plastiktüte gepackt hatte. Dann ging es weiter am anderen Ende des Hofes. Das große Gewächshaus war bei den starken Regenfällen ein guter Ort, um kostenlos zu ernten. Lehrling Ole musste aufpassen wie ein Luchs. Im Gewächshaus kam es vor, dass Salat mitgenommen wurde, der eigentlich noch eine Weile in Ruhe hätte wachsen sollen, um dann verkauft statt verschenkt zu werden.