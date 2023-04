Kaarster Vereinigung wählt Kontinuität an der Spitze der Senioren-Union

Im Bischofshof in Holzbüttgen fand jetzt, nach langer Corona-Pause, erstmals seit 2021 wieder die Mitgliederversammlung der Senioren-Union in Kaarst statt. Der Vorsitzende der Senioren-Union, Theo Thissen, blickte auf drei schwierige Jahre zurück, in denen Aktivitäten in Präsenz nur äußerst eingeschränkt möglich waren. Trotz dieser Herausforderungen können die derzeit 233 Mitglieder der Senioren-Union auf einen erfolgreichen Verlauf der vergangenen Jahre zurückblicken.