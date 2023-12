Mitgliederversammlung in Kaarst Junge Union ist schon im Wahlkampfmodus

Lars Witte, Vorsitzender des CDU-Ortsverbands Büttgen und Schützenkönig 2023, hatte „vollstes Verständnis“ für die Verschiebung der Vorstandswahlen: „Es gilt, uns vor allem für die Kommunalwahlen in 2025 stark aufzustellen.“ Sven Ladeck, Fraktionschef der CDU im Kreistag machte deutlich, wie unzufrieden er ist: „Ich schaue mit Sorgen auf unsere Stadt.“ Am Ikea-Altstandort tue sich immer noch nichts. Im Kreistag sei die Kooperation mit der FDP gut, aber die Bürgermeisterin in Kaarst zeige wenig von dem, was die Freien Demokraten ausmachten. Sarah Kohtes, die neue Vorsitzende der Jungen Union im Rhein-Kreis Neuss, brachte nicht nur die besten Grüße mit, sondern auch Wortes des Lobes: „Wie ich weiß, war Kaarst immer der Stern im Rhein-Kreis Neuss.“ Die 27-jährige Studentin aus Meerbusch mahnte, miteinander im Gespräch zu bleiben und zu schauen „wie wir die Dinge angehen können“. Lars Witte lobte das Engagement des erst 16 Jahre alten Conrad Kreuels. Was für Witte wichtig ist: „Dass für die Kommunalwahlen in 2025 auch junge Leute als Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt werden.“ Er beklagte, „wie die Stadt aktuell geführt wird“. Seine Befürchtung: „Wenn das so weitergeht, fällt Kaarst unter die Haushaltssicherung. Dann ist Vieles nicht mehr möglich in den Bereichen Sport, Kultur und Jugend, weil Vieles nicht verpflichtend ist.“